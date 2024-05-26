2024-05-26 11:12:01 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليمي

أعلنت مديرية صحة الأنبار، اليوم الأحد، تفاصيل إنشاء عدد من المستشفيات الجديدة بالمحافظة بسعة إجمالية تصل لـ1000 سرير، فيما أشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت لدعم القطاع الصحي، وخصوصاً مع ازدياد الكثافة السكانية.

وقال مدير عام دائرة صحة الأنبار خضير خلف شلال، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدداً من المستشفيات الحديثة أنشئت في محافظة الأنبار، دعماً للقطاع الصحي وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين"، مبيناً أن "ثلاثاً منها أنشئت في الأقضية التي تقع شرق المحافظة، حيث توزعت بين الصقلاوية والفلوجة والخالدية".

وأضاف شلال، أن "السعات السريرية للمستشفيات الثلاثة تبلغ: مستشفى الصقلاوية 50 سريراً، مستشفى الخالدية 100 سرير، وكذلك مستشفى للنسائية والأطفال في الفلوجة بسعة 200 سرير"، مبيناً أن "العمل جارٍ على تخصيص الأرض وتحويلها للمباشرة والعمل بها".

وتابع أن "حصة أقضية المحافظة الغربية من المستشفيات كانت بواقع مستشفى هيت غرب المحافظة سعة 200 سرير، ومستشفى في القائم سعة 200 سرير، ومستشفى في حديثة سعة 200 سرير، إضافة إلى إنشاء مستشفيي البغدادي وراوة للطوارئ والولادة سعة 25 سريراً".

وأوضح أن "هذه الخطوة جاءت لدعم القطاع الصحي، وخصوصاً مع ازدياد الكثافة السكانية، إذ إن جميع المستشفيات سيتم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة ومن مناشئ عالمية"، لافتاً إلى أن "هناك خطة عمل لزيادة المراكز التخصصية وتوزيعها بين جميع مناطق المحافظة".