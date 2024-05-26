الحكومة تدرس إعداد آلية لمنح مكافآت إلى الباحثين العراقيين

2024-05-26 11:12:06 - المصدر: قناة الثامنة

أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عدة قرارات تخص الاتحادات والنقابات. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن "السوداني ترأس الاجتماع الثاني للجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات، وقد شهد البحث والنقاش في أهم المواضيع والقضايا التي تخص عمل هذه المنظمات، والتباحث في ما مدرج على جدول أعمال الجلسة"، لافتا الى أنه "رئيس مجلس الوزراء وجّه، أن تجري استضافة دورية لكل اتحاد أو نقابة، في جلسة مجلس الوزراء، لمتابعة المتطلبات والمستحدثات في ما يتعلق بعمل النقابة وشؤونها المهنية، ومتطلبات القطاع المهني الذي تمثله". ووجّه رئيس مجلس الوزراء وفقا للبيان بـ "تشكيل لجنة من نقابة الأكاديميين،