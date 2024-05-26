إحصائية صادمة .. تسجيل 23 حالة انتحار في محافظة عراقية خلال 5 أشهر

2024-05-26 11:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مؤسسة "النور الجامعة" منظمة محلية غير حكومية، يوم الأحد، بتسجيل 23 حالة انتحار منذ مطلع العام 2024 ولغاية شهر أيار/مايو الجاري في محافظة ديالى.

وذكرت المؤسسة في تقرير نشرته اليوم وورد لوكالة شفق نيوز، أنه خلال الفترة من كانون الثاني 2024 ولغاية 25 أيار 2024 سجلت محافظة ديالى 23 حالة انتحار، فضلا عن عدد كبير من المحاولات التي انقاذها.

وأضافت أن هذا العدد الكبير، ونحن لم تجتز نصف هذا العام يحتاج الى وقفة كبيرة من قبل الجهات الحكومية المختصة والمهتمة والجهات غير الحكومية والمؤسسات الاكاديمية لدراسة الحالة ووضع حلول للحد منها.

ولاحظت المؤسسة، تسجيل عدد من حالات الانتحار في قضاء المقدادية، مشيرة الى التحرك سريعا بالتواصل مع الجهات المختصة والمهتمة الحكومية وغير الحكومية فضلا عن التواصل مع الشباب والمجتمع المحلي وتنفيذ عدد من المبادرات للحد من هذه الظاهرة في القضاء.

وارفقت مؤسسة "النور الجامعة" تقريرها برسوم بيانية عن حالات الانتحار وتفاصيلها خلال المدة المذكورة اعلاه: