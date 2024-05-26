ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال أسبوع

2024-05-26 11:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول رئيسية بلغت 5.241 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار406 آلاف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.647 ملايين برميل يوميا. وأضافت أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 239 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 116 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 123 ألف برميل يوميا. وأشارت الإدارة إلى أن أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.495 ملايين برميل يومياً، ، تلتها السعودية بمتوسط 486 ألف برميل يوميا، تلتها البرازيل بمتوسط 315 ألف برميل يومياً، ومن كولومبيا بمعدل 215 ألف برميل يومياً. ووفقاً للجدول، فإن كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من المكسيك كانت بمعدل 184 ألف برميل يوميا ،ومن الإكوادور بمعدل 163 ألف برميل يوميا ، ومن نيجيريا بمعدل 144 ألف برميل يوميا .