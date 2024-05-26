عمليات بغداد توضح بشأن أنباء القبض على عصابة قامت بالسطو على منزل عائلة مسيحية

2024-05-26 11:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أوضحت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، بشأن أنباء عن إلقاء القبض على عصابة مكونة من 9 أشخاص قامت بالسطو المسلح على منزل عائلة مسيحية في إحدى مناطق العاصمة بغداد.

وذكر بيان لقيادة العمليات، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "منصات مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الإعلامية تداولت خبراً مفاده إلقاء القبض على عصابة مكونة من 9 أشخاص قاموا بالسطو المسلح على منزل عائلة مسيحية في إحدى مناطق العاصمة".

وأضاف، أن "مجموعة أشخاص كانوا يستقلون عجلات نوع (تاهو ، بيك آب/هايلوكس)، قاموا بالاعتداء بالأيادي والسب والشتم على امرأة وأولادها في منطقة بغداد الجديدة/النعيرية ضمن محلة 715".

وأشار إلى، أنه "بعد ورود معلومات تفيد بوجود مشاجرة تم التوجه للمكان بقوة أمنية مشتركة من فوج طوارئ الرصافة/الثاني، وإلقاء القبض على المتهمين وضبط عجلاتهم وإيداعهم التوقيف في مركز شرطة بغداد الجديدة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

ودعت قيادة عمليات بغداد "القنوات الفضائية والوكالات الإعلامية الى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية في (موقع قيادة عمليات بغداد على منصة الفيسبوك)".