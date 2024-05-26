اللجنة الأولمبية تمنح ثقتها للخبير الإسباني والأخير سعيد بالعمل في العراق

2024-05-26 11:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأبدى الخبير الإسباني أكناسزيس فابريكاس سعادته بالعمل مع اللجنة الأولمبية العراقية، وتنفيذ ستراتيجية العمل الأولمبي بشكل علمي ومهني، جاء ذلك خلال استقباله فجر اليوم الأحد، في مطار بغداد .وقال فابريكاس: إن " العراق يتمتع بمواهب كبيرة في جميع الأنشطة الرياضية، وهذا هو المهم، فضلاً عن وجود رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، وبقية الأعضاء الداعمين لرياضة الإنجاز العالي، ما يمنحنا العزيمة والإصرار لتولي تلك المهمة لغرض إعداد اللاعبين الموهوبين بالشكل الأمثل في جميع الاستحقاقات الآسيوية والقارية".من جانبه أكد الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية العراقية هيثم عبد الحميد، أن" اللجنة الأولمبية وضعت ثقتها الكاملة بالخبير الإسباني، وستعطيه الضوء الأخضر للعمل بصفة مدير تنفيذي لتنفيذ الخطة الستراتيجية التي وضعها المكتب التنفيذي وصادقت عليها الجمعية العامة".وتابع عبد الحميد أن" اللجنة الأولمبية عازمة على المضي في ما تم التخطيط له من قبل المكتب التنفيذي، وتذليل كل الصعاب التي تواجه مهمة فابريكاس بغية تطبيق المنهاج الأولمبي بالشكل الصحيح على جميع الرياضيين والرياضيات تحضيراً للاستحقاقات والمشاركات الخارجية الكبرى ".