منتخب المبارزة البارالمبي يحقق برونزيتين في منافسات بطولة كأس العالم

2024-05-26 11:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

حقق منتخبنا الوطني للمبارزة، ميداليتين برونزيتين في فعالية فردي سلاح سيف المبارزة خلال بطولة كأس العالم المقامة حاليا في البرازيل والمؤهلة الى بارالمبياد باريس 202ب.

وقالت رئيس وفد اتحاد المبارزة البارالمبي وفاء جذول في بيان تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن " منتخبنا الوطني بالمبارزة حصل على ميداليتين برونزيتين في فعالية فردي سلاح سيف المبارزة عن طريق البطل الذهبي عمار هادي وأيضا حقق اللاعب زين العابدين غيلان الميدالية البرونزية في فعالية فردي سلاح سيف المبارزة خلال بطولة كأس العالم المقامة حالياً في البرازيل وهي آخر بطولة تأهيلية لبارالمبياد باريس 2024".

وأضافت جذول، أن" هذه الميداليات تحققت بجهود وحرص اللاعبين الأبطال والكوادر التدريبية المتميزة ومتابعة الاتحاد الحثيثة ودعم رئيس اللجنة البارالمبية والمكتب التنفيذي".