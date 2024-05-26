برشلونة يودع تشافي ومواجهات قوية في الدوري الإيطالي اليوم

2024-05-26 11:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يودع برشلونة مدربه تشافي هيرنانديز مساء اليوم الأحد، في مواجهة مضيفه إشبيلية ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الإسباني.

وتشهد منافسات الدوري الإيطالي مواجهات قوية كما يلتقي الوصل منافسه شباب الأهلي دبي في الدوري الإماراتي.

وأدناه أبرز مواعيد مباريات اليوم (بتوقيت بغداد) والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني:

إشبيلية – برشلونة – 10:00 مساءً – bein sports HD1

الدوري الإيطالي:

نابولي – ليتشي – 7:00 مساءً – AD SPORTS PREMIUM 1

هيلاس فيرونا – إنتر ميلان - 9:45 مساءً – AD SPORTS PREMIUM 1

إمبولي – روما – 9:45 مساءً – AD SPORTS PREMIUM 2

الدوري الإماراتي:

الوصل – شباب الأهلي – 6:40 مساءً – أبوظبي الرياضية HD1 – دبي الرياضية HD1

المصدر: ارم - وكالات رياضية