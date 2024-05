2024-05-26 11:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت مفتشية آثار وتراث ذي قار، اليوم الأحد، المباشرة بحملة لصيانة متحف الناصرية الحضاري بعد توجيه وزير الثقافة والسياحة والآثار احمد فكاك البدراني و رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث علي عبيد شلغم، فيما بينت أن الحملة تشمل أعمال صيانة القاعات والحدائق والشوارع المحيطة به.وقال مفتش اثار وتراث ذي...

The post للحفاظ على ملامح ذي قار الثقافية.. إطلاق حملة لصيانة متحف الناصرية الحضاري appeared first on شبكة اخبار الناصرية.