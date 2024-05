ذي قار تخاطب الزراعة والموارد المائية بشأن زيادة المساحات المزروعة

2024-05-26 11:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:خاطبت اللجنة الزراعية في ذي قار، اليوم الأحد، وزارتي الزراعة والموارد المائية، بشأن زيادة المساحات المزروعة في المحافظة.وقال رئيس اللجنة رزاق كشيش في تصريح تابعته “شبكة أخبار الناصرية”: “خاطبنا وزارتي الموارد المائية والزراعة بشأن زيادة المساحات المزروعة من محصول الشلب في المحافظة، وذلك بعد ارتفاع الخزين المائي في...

