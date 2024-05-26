تشكيل برشلونة المحتمل أمام اشبيلة اليوم في الدوري الإسباني

2024-05-26 12:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يلتقي فريق برشلونة الاسباني، اليوم الاحد (26 آيار 2024)، نظيره نادي إشبيلية، ضمن منافسات الجولة الـ 38 من بطولة الدوري الإسباني.

ويتطلع برشلونة لإنهاء مسيرته مع المدرب تشافي بشكلٍ جيد، حيث يقود البارسا للمرة الأخيرة اليوم بعد تأكيد رحيله.

ونجح إشبيلية في تفادي الهبوط بعد موسم صعب للغاية وهو يحتل المركز الثالث عشر حاليًا، بينما يحتل برشلونة المركز الثاني خلف البطل ريال مدريد.

وسيتم الدفع بإيناكي بينا في حراسة المرمى، وسيلعب جول كوندي وكانسيلو كظهيرين بينما سيكون كوبارسي إلى جانب مارتينيز في قلب الدفاع.

ويتوقع ان يتم الاعتماد على بيدري وغوندوغان مع أندرياس كريستنسن لاعب الوسط الدفاعي، فيما سيقود الهجوم ليفاندوفسكي مع لامين يامال ورافينيا.

تشكيل برشلونة المتوقع (4\3\3\): بينا – كوندي – كوبارسي – مارتينيز – كانسيلو – بيدري – كريستنسن – غوندوغان – يامال – ليفاندوفسكي – رافينيا.

المصدر: وكالات