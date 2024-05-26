دوري نجوم العراق.. ثلاث مواجهات اليوم ضمن منافسات الجولة 31

2024-05-26 12:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تقام، اليوم الاحد (26 آيار 2024)، ثلاث مباريات في بغداد والسليمانية ضمن منافسات الجولة 31 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

ويلتقي فريق الحدود على ملعب "الساحر أحمد راضي" ضيفه الطلبة، في الساعة الرابعة عصرا، فيما يشهد ملعب السليمانية بنفس التوقيت مواجهة فريق نوروز وضيفه نفط ميسان.

كما يشهد ملعب المدينة في العاصمة بغداد عند الساعة السادسة عصراً، مباراة فريق أمانة بغداد، وضيفه أربيل.



