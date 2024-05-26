النفط تنفي وجود نقص في آلية تجهيز البنزين إلى المنافذ التوزيعية

2024-05-26 12:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

نفت وزارة النفط، اليوم الاحد، وجود نقص في آلية تجهيز البنزين إلى المنافذ التوزيعية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "شركة توزيع المنتجات النفطية، نفت وجود نقص في آلية تجهيز البنزين إلى المنافذ التوزيعية ومحطات تعبئة الوقود في بعض المحافظات".

واكدت "على ضخ كميات كبيرة من البنزين المنتج من المصافي الوطنية والمستورد، إلى محطات تعبئة الوقود في المحافظات التي شهدت زيادة في الطلب مؤخراً، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، التي تسببت في وجود زخم امام محطات التعبئة في أوقات محددة".