زيدان يبحث مع الأعرجي مواضيع جدول أعمال الجلسة التاسعة لمجلس الاستخبارات الوطني

2024-05-26 12:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الأحد، مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، عدداً من المواضيع الداخلة ضمن جدول أعمال الجلسة التاسعة لمجلس الاستخبارات الوطني.

وذكر بيان صدر عن مجلس القضاء الأعلى، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وعدداً من مسؤولي الأجهزة الأمنية والاستخبارية وأعضاء مجلس الاستخبارات الوطني".

وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا عدداً من المواضيع الداخلة ضمن جدول أعمال الجلسة التاسعة لمجلس الاستخبارات الوطني".