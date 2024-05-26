المندلاوي يشارك في اللقاء التشاوري لرؤساء البرلمانات والمجالس والوفود في الجزائر

2024-05-26 12:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

شارك رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم الاحد، في اللقاء التشاوري لرؤساء البرلمانات والمجالس والوفود المشاركة في المؤتمر 36 للاتحاد البرلمان العربي في الجزائر.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، شارك في اللقاء التشاوري لرؤساء البرلمانات والمجالس والوفود المشاركة في المؤتمر (36) للاتحاد البرلماني العربي الذي يقام في الجزائر للفترة 26-27 ايار الجاري".

واضاف انه "جرى خلال اللقاء، التطرق إلى شؤون الإتحاد، ومناقشة جدول أعمال المؤتمر السادس والثلاثين، وتبادل الآراء والمقترحات حول عدد من المواضيع المهمة، والتأكيد على دور الاتحاد البرلماني العربي في تعزيز اواصر الأخوة، واهمية تنسيق الجهود والمواقف في المحافل الاقليمية والعالمية".