السوداني يؤكد لبلاسخارت استمرار العراق في التعاون مع المنظمة الأممية

2024-05-26 12:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (26 آيار 2024)، استمرار العراق في التعاون مع المنظمة الأممية.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "السوداني استقبل، اليوم الأحد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، بمناسبة انتهاء مهام عملها"، معربا عن "تقدير الحكومة لبلاسخارت لجهودها طيلة عملها في العراق".

وبيّن السوداني، بحسب البيان، أن "الطلب بإنهاء عمل بعثة اليونامي يأتي بناءً على ما يشهده العراق من استقرار سياسي وأمني، وما حققه من تقدم في مجالات عدة".

وأكد السوداني "استمرار الحكومة العراقية في التعاون مع الوكالات الدولية التابعة للمنظمة الأممية، بما يتفق مع البرنامج الحكومي ومستهدفاته التنموية وعلى جميع الصعد والمجالات، خاصة مع التقدّم المُحرَز في مجالات الإصلاح الاقتصادي وإعمار البنى التحتية، وتنامي قدرات قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها".

من جانبها، جددت بلاسخارت إشادتها بـ"الخطوات المهمة والمبادرات الواعدة التي قدمها العراق خلال الشهور الثمانية عشر الأخيرة، لاسيما في مجالات تقديم الخدمات وإعمار البنى التحتية والاستثمار، وخطط تخفيف الآثار البيئية، وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد".