2024-05-26 12:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء، القاضي فائق زيدان، اليوم الاحد (26 آيار 2024)، مع مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، عدداً من القضايا المتعلقة بمجلس الاستخبارات الوطني.

وذكر اعلام القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الاحد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي وعددا من مسؤولي الأجهزة الأمنية والاستخبارية أعضاء مجلس الاستخبارات الوطني".

واضاف ان "القاضي زيدان بحث معهم عددا من المواضيع الداخلة ضمن جدول اعمال الجلسة التاسعة لمجلس الاستخبارات الوطني".