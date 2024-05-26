وزير العمل يهنئ بيوم المهندس العراقي: نقف معكم من اجل استحصال حقوقكم كافة

2024-05-26 12:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الاسدي، اليوم الاحد (26 آيار 2024)، دعمة ومساندته للمهندسين العراقيين من اجل استحصال حقوقهم.

وقال الاسدي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بمناسبة يوم المهندس العراقي، نتقدم بأزكى التهاني والتبريكات الى جميع المهندسين والمهندسات واخص بالذكر مهندسو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمختلف اختصاصاتهم"، مؤكدا أنهم "بناة المستقبل وصروح الاعمار".

وأضاف أنه "بهذه المناسبة نؤكد دعمنا ومساندتنا للمهندسين العراقيين ونقف معهم من اجل استحصال حقوقهم كافة خصوصا وهم يشاركون في حملة البناء والاعمار التي انطلقت بها حكومة الخدمة الوطنية"، متمنيا لهم "الموفقية والنجاح والتقدم والإزهار خدمة لعراقنا الحبيب".