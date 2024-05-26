القبض على متهم قام باحتجاز والده تحت تهديد السلاح في ميسان

2024-05-26 12:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ميسان

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد (26 آيار 2024)، القبض على شخص قام باحتجاز والده تحت تهديد السلاح في محافظة ميسان.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "وفقاً لبلاغ من أحد المواطنين بإقدام ولده على احتجازه تحت تهديد قوة السلاح، نفذت قوة من اللواء الحادي عشر بإلقاء القبض على المتهم بعد الاستدلال على مكان احتجاز والده وتحريره في منطقة العرضات بمحافظة ميسان".

وأضافت، أن "الأب المحتجز عبر عن شكره للاستجابة السريعة لإتصاله ومتابعة القوات الأمنية لجميع الحالات الأمنية والإنسانية".

وأشارت، الى "إحالة المتهم اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".