2024-05-26 12:24:06 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت مديرية شرطة الرصافة، انحسار (الدكة العشائرية) وتدني نسبة الجريمة المنظمة في إطار حملة وزارة الداخلية ضد عصابات الابتزاز والقتل وتجارة المخدرات والإرهاب، مع الاستمرار بتنفيذ عمليات أمنية مشابهة لحملة “البتاويين”. وقال قائد شرطة الرصافة اللواء شعلان علي الحسناوي، في تصريح صحفي، إن الإحصائيات الأخيرة التي سجلتها القيادة، أظهرت انحسار (الدكة العشائرية) في قاطع […]

ظهرت المقالة شرطة الرصافة تؤكد انحسار “الدكة العشائرية” والجريمة: مستمرون بتنفيذ عمليات تشبه حملة البتاوين أولاً على ايشان.