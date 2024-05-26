الثامنة: الصناعة في كوردستان تتجه نحو الانكماش

2024-05-26 12:36:06 - المصدر: قناة الثامنة

اعدت قناة الثامنة تقريرا عن القطاع الصناعي في اقليم كوردستان وتبين من خلاله ان الصناعة في كوردستان مهمشة واغلقت الاف المصانع فيها. القطاع الذي كان من المنتظر ان يصبح شريان الاقتصاد ومصدراً لآلاف فرص العمل بعد النفط والزراعة، يتجه نحو الانهيار، هذا هو وضع القطاع الصناعي في إقليم كوردستان. على عكس دول العالم وحتى العراق، بدلاً من دعم المصانع وضعوا امامها عراقيل كثيرة... حيث ادى ارتفاع إيجار الكهرباء والضرائب وعدم وجود إعفاءات جمركية الى جانب فتح المنافذ أمام البضائع الأجنبية، الذي سد الطريق امام منافسة الانتاج المحلي مع البضائع الاجنبية، اغلقت الاف المصانع ابوابها بشكل اضطراري واصبح الآلاف من الناس