القضاء ومحافظة ذي قار يبحثان أوجه التعاون المشترك

2024-05-26 13:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الأحد، مع محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي أوجه التعاون المشترك.وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن" رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل اليوم محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي".وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين القضاء وإدارة المحافظة".