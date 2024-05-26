وزير التخطيط يبحث مع وفد البنك الدولي دعم مراحل مشروع طريق التنمية

2024-05-26 13:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

بحث وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الأحد، مع وفد البنك الدولي الدعم لمراحل مشروع طريق التنمية.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير التخطيط، محمد علي تميم، استقبل اليوم وفداً من البنك الدولي، برئاسة جان- كريستوف كاريه المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، وضم الوفد المدير الإقليمي لقطاع البنى التحتية في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بول نومبا وأليكس مادلين، المتخصص في قطاع الطاقة".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء الذي حضره ريتشارد عبد النور، الممثل الخاص لبعثة البنك الدولي في العراق، بحث مستوى الدعم المتعدد المراحل الذي يقدمه البنك الدولي لمشروع طريق التنمية، بما في ذلك تحديث شبكة السكك الحديدية الحالية والربط الجديد بتركيا والربط الجنوبي مع ميناء الفاو الكبير".

وأكد الجانبان "الأهمية التنموية والاقتصادية لمشروع طريق التنمية من خلال ما يوفره من فرص عمل واستثمارات وتنمية المناطق".

وتابع "كما ناقش الجانبان الدعم المستمر من البنك الدولي لقطاع الطاقة في العراق، بما يتعلق بتعزيز شبكة الكهرباء وتطوير الطاقة المتجددة والربط الإقليمي".