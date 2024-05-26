التخطيط توضح آلية شمول البدو الرحل بالتعداد السكاني

2024-05-26 13:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلامي

أكدت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، شمول البدو الرحل بالتعداد العام للسكان الذي سيُنفذ في نهاية شهر تشرين الثاني المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخطة التي وضعت لإجراء التعداد العام للسكان أخذت بنظر الاعتبار شريحة البدو الرحل، بالتالي فإنهم مشمولون بالتعداد السكاني".

وأشار إلى، أنه "تم تحديد الوحدات الإدارية والمناطق في عموم العراق وفقاً للصور الفضائية، على مستوى المحافظة والقضاء والناحية، وبموجب هذه الصور الفضائية سيتم تحديد أماكن البدو الرحل في المناطق التي يتواجدون فيها".



