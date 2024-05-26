2024-05-26 13:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، تطلع الحكومة نحو توطيد التعاون المشترك مع عُمان.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم، سفير سلطنة عُمان لدى العراق، حامد بن أحمد عيدروس بمناسبة انتهاء مهام عمله".

وثمّن السوداني، بحسب البيان، "الجهود التي قام بها السفير العماني خلال مدة عمله في العراق"، معرباً عن "تمنياته بالتوفيق في مهامّه المقبلة".

وأكد "أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطلع الحكومة نحو توطيد التعاون المشترك وتنميته على مختلف الصُّعد"، مشيراً إلى "أهمية تنسيق الجهود لمواجهة التحديات في المنطقة نتيجة استمرار العدوان على غزّة، واتساع الصراع الذي انعكس على أمن المنطقة واستقرارها".

من جانبه، أعرب عيدروس عن "تقديره لمدى التعاون الذي حظيَ به خلال فترة عمله في العراق"، مؤكداً "حرص حكومة بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية، ورفع مستوى التعاون في مجالات عدة، بما يحقق مصالح البلدين وازدهار شعبيهما".