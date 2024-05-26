مخرج موقعة الأبطال يصل إلى بغداد لإدارة مباراة كلاسيكو العراق

2024-05-26 13:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، يوم الأحد، مخرج مباراة كلاسيكو العراق بين الزوراء والقوة الجوية، المقررة غداً الاثنين.

ووصل المخرج الإسباني المعروف، خوان فيغارو، إلى العاصمة بغداد، بعد التنسيق ببن اتحاد الكرة العراقي، ورابطة "لاليغا" الإسباني.

يذكر أن المخرج هو ذاته الذي أخرج مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ في دوري الأبطال.

وتقام مباراة كلاسيكو القوة الجوية وضيفه الزوراء على ملعب المدينة في بغداد، غداً الاثنين عند الساعة الثامنة مساءً.