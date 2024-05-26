المخرج العالمي خوان فيكاروا يصل إلى بغداد لقيادة مباراة الكلاسيكو

2024-05-26 13:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوصل اليوم الأحد، طاقم شركة ميديا برو إلى العراق والمؤلف من 28 شخصاً، بمن فيهم المخرج العالمي خوان فيكاروا، الذي سيقود إخراج مباراة كلاسيكو العراق المنتظرة بين فريقي القوة الجوية والزوراء والمقرر إقامتها يوم غد الاثنين لحساب الجولة الـ31 من دوري نجوم العراق لكرة المحترفين .وقال المنسق العام لتقنية الـ"فار"، علي كريم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جميع التحضيرات تجري بسلاسة تامة لضمان خروج المباراة بأفضل صورة ممكنة"، مبيناً أن "المباراة ستُنقل بـ 24 أو 29 كاميرا، مما يمثل سابقة في تاريخ الدوري العراقي من حيث عدد الكاميرات المستخدمة لنقل مباراة واحدة، مما يعكس الاهتمام الكبير بهذه المواجهة".وأضاف كريم أن "تقنية الـ"فار" المستخدمة في هذه المباراة ستكون بتقنية محسّنة، حيث ستُطبق تقنية “الأوف سايد” الأون لاين المحدثة، وهي التقنية المستخدمة في بطولات الاتحاد الآسيوي، مما سيسهم في زيادة دقة القرارات التحكيمية وتقليل الأخطاء".واختتم كريم تصريحه بالتعبير عن أمله في أن تكون المباراة على أعلى مستوى من حيث التنظيم والأداء الفني، مؤكداً أن جميع الجهود بُذلت لضمان تقديم تجربة مشاهدة مميزة تليق بجماهير الكرة العراقية.