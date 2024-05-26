سياسي كردي يهاجم "شاسوار عبد الواحد وعائلته": مجموعة من المبتزين

2024-05-26 13:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

وصف السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم الأحد (26 آيار 2024)، رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد وعائلته بأنهم مجموعة من المبتزين وعليهم ملفات سرقة وفساد كبيرة.

وقال الشيخ في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه "إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجارة"، وهذا المثل ينطبق على شاسوار وعائلته واشقائه وشقيقته النائبة سرورة عبد الواحد".

وأضاف أن "هؤلاء لا يحق لهم التحدث باسم الشعب الكردي ولا بالمظلومية ولا بالدفاع عن الحقوق، فهم أول من يسرق وينتهك الحقوق ويستغل التجار ويتجاوز على أموال رجال الأعمال ويبتزون ويستخدمون الأساليب المشينة منها التهديدات التي وصلت حتى لنواب حراك الجيل وهذا ما حصل مع النائب كاظم فاروق الذي تعرض لمحاولات التسميم لأنه كشف فسادهم".

وطالب السياسي الكردي سردار مصطفى، يوم الاربعاء (22 آيار 2024)، المجلس الأعلى للقضاء في إقليم كردستان ومحاكم الإقليم بفتح ملف رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد وعائلته مجددا لممارستهم "التخريب والابتزاز".

وقال مصطفى في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "عبد الواحد وأفراد عائلته يمارسون الابتزاز وعليهم قضايا فساد وسرقة ونصب واحتيال على التجار والمستثمرين وسرقة لأموال المواطنين".

وأضاف مصطفى أن "هذه العائلة ومنهم النائبة في البرلمان سروة عبد الواحد يدعون لمناصرة قضايا المواطن، وعلى أنهم معارضة لحكومة الإقليم ويتحدثون عن سرقات وفساد لدى الحكومة العراقية، لكي يبتزوا الحكومة".

واكد أن "الجميع يقيم العمل الذي يقوم به رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مشددا على ان "هناك تعاون جيد بين السوداني وحكومة الإقليم"، مستدركا بالقول "لكن هذه النائبة وحزبها يحاولون تخريب عمل الحكومة وابتزازها بهدف الحصول على مقاولات لشقيقها".

وكان القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، قد اتهم، الثلاثاء الماضي، عضو لجنة النزاهة النيابة النائب سروة عبد الواحد بـ"الفساد والسرقة" و"استغلال منصبها" لابتزاز التجار ورجال الاعمال.

وقال سلام في حديث لـ"بغداد اليوم": "في الوقت الذي تطالب النائب سروة عبد الواحد بدفع رواتب موظفي الشركة الأمنية في مطار بغداد، فهي وعائلتها يستغلون التجار ورجال الاعمال في بغداد والسليمانية أبشع استغلال".

وأضاف إن "هذه الازدواجية ومحاولة الظهور بأنهم حزب وطني يهتم لمعاناة المواطن وهمومه، ليست إلا كذب وضحك على الذقون، فالجميع يعلم ما يقوم به شاسوار عبد الواحد وحراك الجيل الجديد وعائلة عبد الواحد من فساد في بغداد والسليمانية من سرقة وابتزاز".

وبحسب مراقبين، فإن هنالك احكامًا قضائية صدرت بحق شقيقي النائب سروة عبد الواحد "شاسوار ونزار" كونهما متهمان بالقيام بإعمال "غير شرعية" بغطاء سياسي، وتحت حماية "الحصانة" التي تتمتع بها اختهما.