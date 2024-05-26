بمباراة مثيرة للجدل.. الشرطة تنقذ حكمة فرنسية بنهائي كأس اليونان

2024-05-26 13:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أنقذت الشرطة اليونانية، الحكمة الفرنسية ستيفاني فارابات من ملعب بانثيساليكو، الذي استضاف نهائي كأس اليونان بين فريق باناثينايكوس ضد أريس.

وأشارت مصادر مطلعة، اليوم الاحد (26 آيار 2024)، الى ان "فارابات أشهرت البطاقة الحمراء 3 مرات في تلك المباراة"، مبينة ان "الأولى كانت من نصيب جيانيس كوتسراس لاعب باناثينايكوس بالدقيقة 58، ثم حصل ثنائي أريسفلاديمير داريدا وجان جولز على البطاقة الحمراء بالدقيقتين 65 و71".

وتوج باناثينايكوس بكأس اليونان، بعد الفوز على أريس بهدف دون رد، تم تسجيله في الوقت القاتل، في مباراة كانت مثيرة للجدل.

المصدر: كوول



