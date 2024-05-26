العراق يخصص منفذا بحريا لزوار الأربعينية

2024-05-26 13:48:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الأحد، أن القائد العام للقوات المسلحة وافق على تخصيص منفذ بحري لزوار الأربعينية الوافدين عبر المياه الإقليمية. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن "وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماعاً موسعاً في مقر الوزارة، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة وأعضاء اللجنة الخدمية والأمنية وعدد من القادة الميدانيين، لمناقشة الاستعدادات الجارية لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام المقبلة". وأكد الشمري أن "هذه الزيارة لها أهمية كبيرة، فهي تجمّع مليوني وخاصة أن المشاركة فيها تكون من داخل البلاد وخارجها"، لافتاً الى أنها "تعد واحدة من أهم الزيارات في