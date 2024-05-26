البنك المركزي العراقي يزيد من حجم مبيعاته بمزاد الدولار

2024-05-26 13:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الاحد، مقارنة بمبيعات الخميس الماضي والتي بلغت خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 277 مليوناً.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 281 مليوناً و212 الفا و839 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير، للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي".

واضاف مراسلنا؛ ان "معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 256 مليوناً و72 الفاً و839 دولارا، مرتفعة بنسبة 90% عن المبيعات النقدية البالغة 25 مليوناً و140 ألف دولار".