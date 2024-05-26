2024-05-26 13:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أطلق مصرف الرشيد، يوم الأحد، الوجبة الرابعة من قروض مبادرة "ريادة" للشباب والخريجين والباحثين عن فرص عمل عبر البطاقة الإلكترونية للمسجلين ضمن قاعدة بيانات المبادرة.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ، ان التقديم للمسجلين من خلال تطبيق مصرف الرشيد ويتم المنح خلال يوم كحد اقصى.

واضاف ان المبلغ يبدأ من مليون - 20 مليون دينار عراقي فقط، مؤكدا أن التقديم على السلف الالكترونية كافة من خلال تطبيق مصرف الرشيد حصرا ولا يحتاج لأي وسيط.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجهّ مطلع العام الحالي، مصرفيّ الرافدين والرشيد باعتماد التقديم إلكترونياً للحصول على قروض مبادرة "ريادة" الشبابية.