الهيمص يعلن عن تعاون مشترك لإدراج السندات الحكومية في سوق العراق للأوراق المالية

2024-05-26 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أعلن رئيس هيئة الأوراق المالية فيصل الهيمص، اليوم الأحد، عن تعاون مشترك مع البنك المركزي ووزارة المالية لإدراج السندات الحكومية في سوق العراق للأوراق المالية.

وقال الهيمص، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة مستقلة تابعة إلى مجلس الوزراء، عملها هو مراقبة تداول أسهم المصارف لإكمال متطلباتهم وإدراجهم في سوق العراق للأوراق المالية، عبر تقديم البيانات المالية بحسب التوقيتات الزمنية المطلوبة ".

وأشار إلى، أن "هناك تعاوناً كبيراً خلال الفترة الأخيرة مع البنك المركزي ووزارة المالية لإدراج السندات الحكومية في سوق العراق للأوراق المالية".