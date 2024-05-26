2024-05-26 14:00:08 - المصدر: منصة إيشان

كشف قيادي في التيار الإصلاحي الإيراني لـ”إرم نيوز”، أن زعيم الإصلاحيين محمد خاتمي وافق على ترشيح زعيم كتلة الأمل القيادي “محمد رضا عارف” كمرشح للإصلاحيين لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة، المقرر إجراؤها في الـ28 من يونيو/حزيران المقبل. وبحسب موقع إرم نيوز”، قال القيادي إن “خاتمي اجتمع الليلة الماضية مع محمد رضا عارف وناقشا خطوات الإصلاحيين […]

ظهرت المقالة الإصلاحيون يرشحون محمد رضا عارف لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية أولاً على ايشان.