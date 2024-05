2024-05-26 14:00:12 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: رجح رئيس لجنة التربية في مجلس ذي قار احمد فرحان، اليوم الاحد، اعلان نتائج الامتحانات النهائية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2023- 2024، في الأسبوع المقبل. وقال احمد فرحان لـ”شبكة اخبار الناصرية”، إن “من المرجح أن تعلن نتائج الامتحانات النهائية للسادس الابتدائي في الأسبوع المقبل”. وأضاف، أن “كوادر...

The post لجنة التربية بمجلس ذي قار ترجح إعلان نتائج السادس الابتدائي الأسبوع المقبل appeared first on شبكة اخبار الناصرية.