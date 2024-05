النائب علا الناشي: المالية أودعت رواتب أعضاء مجلس ذي قار لشهر أيار ومكافأة للمتقاعدين.. وهذه التفاصيل

2024-05-26 14:00:12 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلنت النائب علا الناشي، اليوم الأحد، تمويل رواتب اعضاء مجلس محافظة ذي قار لشهر ايار، فيما أشارت إلى صرف مكافأة للمتقاعدين. وقالت الناشي، في تصريح لـ”شبكة اخبار الناصرية”، إن “وحدة المدفوعات في وزارة المالية باشرت بتمويل رواتب اعضاء مجلس محافظة ذي قار لشهر ايار لعام 2024 ومكافأة...

