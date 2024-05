2024-05-26 14:00:12 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:بحث محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أوجه التعاون المشترك بين القضاء وإدارة المحافظة. وذكر إعلام القضاء، في بيان ورد إلى “شبكة أخبار الناصرية”، أن “رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان أستقبل، اليوم الاحد محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي”....

The post محافظ ذي قار ورئيس مجلس القضاء يبحثان التعاون المشترك بين القضاء وإدارة المحافظة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.