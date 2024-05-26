الزراعة تعلن تصدير محصولي البطاطا والطماطم بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي

2024-05-26 14:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاج

حددت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، المحاصيل الممنوعة من الاستيراد لوفرتها محلياً، فيما أشارت الى تصدير محصولي البطاطا والطماطم بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القرارات الخاصة بمنع أو السماح باستيراد المحاصيل الزراعية يعتمد على وفرتها وشحتها بالسوق المحلية، حيث لدينا برنامج روزنامة زراعية وفرق فنية متنقلة في جميع المحافظات العراقية تراقب أسواق بيع الجملة وحركة السوق وبالتالي ترفع توصياتها إلى وزارة الزراعة والتي بدورها تقوم بتقييم هذه التقارير ورفعها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد لاتخاذ القرار بفتح او إغلاق استيراد المحاصيل الزراعية".

وأضاف أن "هذه القرارات تكون مؤقتة عدا البطاطا التي صدر بها قرار بالإيقاف النهائي للاستيراد لتوفر المحصول والوصول إلى الاكتفاء الذاتي على مختلف أيام وشهور السنة ومنها كميات كبيرة تصدر إلى خارج العراق، وكذلك الطماطم حيث وصلنا بها إلى الاكتفاء الذاتي ونحتاج الى شهر في السنة أو أقل لفتح الاستيراد أما باقي الأشهر فلدينا منتوج يكفي الحاجة المحلية وأيضاً نصدر الباقي الى بعض الدول المجاورة".

ولفت إلى أن "هذه القرارات تعتمد على وجود هذه المحاصيل ووفرتها في السوق المحلية أو شحتها لاتخاذ القرار باتجاه فتح أو غلق الحدود للمحافظة على أسعار معتدلة للمستهلك وللمُنتج المحلي".