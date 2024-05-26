2024-05-26 14:36:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

بحث وزير الصحة صالح الحسناوي، مع نظيره المصري خالد عبد الغفار، اليوم الأحد، ملف توطين الصناعة الدوائية، فيما دعا الحسناوي الشركات المصرية الى الاستثمار بالقطاع الصحي.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الصحة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية، اجتمع وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي والوفد المرافق له، مع وزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار في مقر ممثلية جمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة، بحضور سفير جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة عبد الكريم هاشم مصطفى ووزير صحة إقليم كردستان سامان البرزنجي، حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع المدرجة".

وأكد وزير الصحة، على "تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والخاصة بتطوير القطاع الصحي ومنها بناء وتشغيل المستشفيات الحديثة"، منوهاً "بتوجيه دعوات من الوزارة الى الشركات المصرية بهذا الشأن".

وأشار، الى "تعزيز العلاقات مع الجانب المصري في مجال تبادل الخبرات والتدريب ومكافحة الإدمان والمخدرات وإعادة التأهيل الصحي والمجتمعي".

وأردف، "تم التطرق لملف توطين الصناعة الدوائية وتبادل الخبرات في هذا المجال وتسجيل الشركات المصرية في العراق وكذلك الشركات العراقية في مصر، فضلاً عن مناقشة تطبيق قانون الضمان الصحي والاستفادة من التجارب والخبرات المصرية والدول الأخرى في هذا المجال".

وأكد الجانبان، على "استمرار التواصل والتعاون لتحقيق ما يخدم القطاع الصحي في البلدين الشقيقين".