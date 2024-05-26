البنك المركزي ينفي إصدار عملة فئة 100 ألف دينار

2024-05-26 14:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

نفى البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، إصداره عملة جديدة من فئة (100) ألف دينار.

وذكر بيان للبنك المركزي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي من صورة لعملة نقدية جديدة فئة 100 ألف دينار هي عبارة عن صورة مزيفة، تحمل صورة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد".

ودعا البنك المواطنين إلى "الحذر وعدم التعامل بها في حال طرحها البعض لغرض الاحتيال".

وأكد البنك المركزي على "عدم وجود نوايا لطباعة عملة جديدة في الوقت الحالي"، مشدداً على "اتخاذه الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمروجين لتلك العملة المزيفة".