البنك المركزي العراقي ينفي إصدار عملة من فئة 100 ألف دينار

2024-05-26 14:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفى البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد (26 آيار 2024)، إصداره عملة نقدية من فئة 100 ألف دينار.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "البنك المركزي العراقي ينفى إصداره عملة جديدة من فئة (100) ألف دينار".

وأضاف، أن "ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي من صورة لعملة نقدية جديدة هي عبارة عن صورة مزيفة، تحمل صورة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد"، داعيا المواطنين إلى "الحذر وعدم التعامل بها في حال طرحها البعض لغرض الاحتيال"

واكد البيان "عدم وجود نوايا لطباعة عملة جديدة في الوقت الحالي"، مشيرا الى "اتخاذه الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمروجين لتلك العملة المزيفة".