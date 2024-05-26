اعتقال محامي اعتدى بالضرب على موظف بالطب العدلي في بغداد

2024-05-26 14:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاحد (26 آيار 2024)، باعتقال محامي اعتدى بالضرب على موظف بالطب العدلي في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "شخصا يعمل بصفة محامي اعتدى بالضرب وتمزيق الملابس على موظف يعمل في استعلامات الطب العدلي ما اسفر عن اصابته بخدوش وكدمات".

وأضاف المصدر، ان "الاعتداء حصل بسبب مشادة كلامية حصلت بينهما بعد منع الموظف للمحامي من الدخول الى الدائرة لوجود منع مسبق لأسباب غير معروفة".

واكد انه "تم اعتقال المحامي واتخاذ الاجراء الاصولي بحقه".