مصرع المئات جراء انزلاق التربة في بابوا غينيا الجديدة

2024-05-26 14:48:06 - المصدر: قناة الثامنة

لقي مئات الاشخاص مصرعهم جراء انزلاق واسع للتربة في بابوا غينيا الجديدة. وقال سرحان أكتوبارك، المسؤول في المنظمة الدولية للهجرة في بور موريسبي في تصريح صحفي ان 670 شخصا لقوا مصرعهم بعدما طمرت الوحول والأنقاض المئات منذ فجر الجمعة في بابوا غينيا الجديدة. واضاف أكتوبارك، ان التقديرات تشير الى أن أكثر من 150 منزلاً قد طمرت، مؤكدا ان أكثر من 670 شخصاً باتوا في عداد القتلى. واشار الى أن "الوضع فظيع مع استمرار التربة بالانزلاق، المياه جارية وهذا يسبّب خطراً هائلاً لكل المعنيين في عمليات البحث. ووقعت الكارثة قرابة الثالثة فجر الجمعة في ولاية إينغا وباغتت السكان النيام وضربت الكارثة