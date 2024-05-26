الحكيم يؤكد لسفير روسيا في بغداد أهمية استقرار العراق وأثره على أمن المنطقة

2024-05-26 14:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الاحد (26 آيار 2024)، على أهمية الاستقرار الحالي في العراق وأثره على أمن المنطقة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للحكيم تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس تحالف قوى الدولة التقى سفير روسيا الاتحادية لدى العراق اليبروس كوتراشيف".

وأضاف، أن "اللقاء بحث مستجدات الشأن السياسي في العراق والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين".

وتابع، أن "الحكيم بين أهمية الاستقرار الحالي في العراق وأثره على أمن واستقرار المنطقة وضرورة العمل على تحويله إلى استقرار دائم".

وأشاد الحكيم بحسب البيان، بـ"مواقف دولة روسيا الاتحادية في دعم قضايا المنطقة"، مشددا على "ضرورة إيقاف الحرب في غزة وتطبيق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بما يتعلق بوقف الحرب وإغاثة النازحين وإعمار المدينة".