الأسدي يوجه بنقل تخصيصات اكثر من 37 الف مستفيد من الحماية الاجتماعية لتعيينهم بالداخلية

2024-05-26 14:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأحد (26 آيار 2024)، بنقل تخصيصات أكثر من 37 ألفًا من مستفيدي الحماية الاجتماعية الى وزارة الداخلية لتعيينهم بصفة عقد.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الأسدي وجه بنقل تخصيصات الاعانة لأكثر من 37 ألفاً من مستفيدي الحماية الاجتماعية الى وزارة الداخلية لتعيينهم بصفة عقد في سلك الشرطة"، مبينا أن "ذلك جاء خلال لقائه وكيل وزارة الداخلية الفريق عبد الحليم فاهم الفرهود".

من جانبه، قال رئيس الهيئة الحماية الاجتماعية احمد الموسوي، بحسب البيان، إن "الهيئة باشرت بمقاطعة بيانات (37200) مستفيدا لبيان من هم في سن العمل لغرض اكمال رفع قيود الاعانة الى وزارة الداخلية لتثبيتهم على الملاك بصفة عقد عند إقرار موازنة 2024"، لافتا الى ان "هذا الاجراء يأتي وفقا لما نص عليه قانون رقم 11 لسنة 2014 بشأن توفير فرص العمل للقادرين على العمل من فئة العاطلين".