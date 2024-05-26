2024-05-26 15:06:07 - المصدر: منصة إيشان

نفى البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، إصداره عملة جديدة من فئة (100) ألف دينار. وقال البنك المركزي، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي من صورة لعملة نقدية جديدة فئة 100 ألف دينار هي عبارة عن صورة مزيفة، تحمل صورة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد”. ودعا البنك المواطنين إلى “الحذر […]

ظهرت المقالة البنك المركزي ينفي إصدار عملة فئة 100 ألف دينار تحمل صورة زها حديد أولاً على ايشان.