2024-05-26 15:06:07 - المصدر: منصة إيشان

وصل اليوم الأحد، طاقم شركة ميديا برو إلى العراق والمؤلف من 28 شخصاً، بمن فيهم المخرج العالمي خوان فيكاروا، الذي سيقود إخراج مباراة كلاسيكو العراق المنتظرة بين فريقي القوة الجوية والزوراء والمقرر إقامتها يوم غد الاثنين لحساب الجولة الـ31 من دوري نجوم العراق لكرة المحترفين . وقال المنسق العام لتقنية الـ”فار”، علي كريم في […]

ظهرت المقالة مخرج عالمي مع طاقمه يصلون بغداد لإخراج “كلاسيكو العراق” بين الزوراء والجوية أولاً على ايشان.