في كركوك.. شاب يستعيد وعيه بعد غيبوبة لثلاث سنوات

2024-05-26 15:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة كركوك، يوم الأحد، عن استعادة شاب عراقي لوعيه بعد أن كان في غيبوبة لأكثر من ثلاث سنوات.

وقال مدير عام صحة كركوك زياد خلف مديد، لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب تعرض لحادث ودخل على إثره في غيبوبة استمرت لثلاث سنوات، لكن بفضل العناية الطبية ورعاية الأطباء والكوادر الصحية طوال هذه الفترة في مستشفى آزادي التعليمي، أفاق اليوم من غيبوبته وعاد سالماً معافى".

وأضاف أن "الشاب استعادة ذاكرته أيضاً على الرغم من غيابه عن الوعي لثلاث سنوات، بفضل عمل طبي مميز يُحسب لصالح الفريق الطبي الذي أشرف عليه".