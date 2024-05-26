تعيين 37 ألف مستفيد من الحماية الاجتماعية في الشرطة العراقية

2024-05-26 15:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه وزير العمل العراقي، أحمد الأسدي، يوم الأحد، بنقل تخصيصات أكثر من 37 ألفاً من مستفيدي الحماية الاجتماعية، إلى وزارة الداخلية لتعيينهم بصفة عقد في سلك الشرطة المحلية.

جاء ذلك، خلال لقاء وزير العمل، مع وكيل وزارة الداخلية الفريق عبد الحليم فاهم الفرهود، في مقر الوزارة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

بدوره، قال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، أحمد الموسوي، إن "الهيئة باشرت بمقاطعة بيانات (37200) مستفيداً لبيان من هم في سن العمل لغرض إكمال رفع قيود الإعانة إلى وزارة الداخلية لتثبيتهم على الملاك بصفة عقد، عند اقرار موازنة 2024".

وأشار الموسوي، بحسب البيان، إلى أن "هذا الإجراء يأتي وفقا لما نص عليه قانون رقم 11 لسنة 2014 بشأن توفير فرص العمل للقادرين على العمل من فئة العاطلين".