منها تعديل منحة العودة.. الهجرة تعلن اتخاذ عدة إجراءات لتشجيع عودة النازحين

2024-05-26 15:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبي

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأحد، عن اتخاذها عدة إجراءات لتشجيع عودة النازحين، فيما أكدت أن الحكومة جادة بإنهاء ملف غلق المخيمات.

وقال وكيل الوزارة كريم النوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد النازحين العائدين من مخيمات إقليم كردستان وباقي المخيمات بلغ تقريبا 29 ألف عائلة وأغلبهم من سنجار، كما شهدت عودة النازحين حركة قوية بسبب انتهاء العام الدراسي ، إذ بلع عدد العائدين من السليمانية تقريباً 945 شخصاً، وكذلك عادت من خلال دهوك وأربيل 160 عائلة" ،مؤكداً أن "هناك حركة كبيرة لاستمرار العمل باتجاه عودة النازحين".

وبشأن الاعتراضات والعراقيل أمام تحقيق هدف إنهاء ملف النازحين هذا العام ،أوضح النوري، أن "أي قرار لا يخلو من الاعتراضات والتحديات ، إلا أننا لدينا واجب وطني وبرنامج حكومي لغلق المخيمات" لافتاً إلى أن "القرار الأخير الذي يقتضي بغلق المخيمات وعودة النازحين واجه بعض الصعوبات ، إلا أننا وضعنا كثيراً من المقدمات من أجل تشجيع هؤلاء على العودة من ضمنها تعديل المنحة من مليون ونصف المليون الى 4 ملايين دينار ، وكذلك اختيار أرض لتكون مثلاً دوراً واطئة الكلفة في الأنبار ، بالإضافة إلى منح العوائل مبالغ وهي حاضرة وجاهزة وكذلك بعض السلع المعمرة لتجهيز المنازل".

وأكد أن "الحكومة جادة بغلق المخيمات وعودة النازحين لأن إبقاء المخيمات الى هذا الوقت هو أمر صعب على العراق".